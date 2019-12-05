Банк России разработал концепцию новых требований к расчету страховых резервов, которые формируются страховщиками для обеспечения предстоящих выплат.

Как поясняет пресс-служба регулятора, предложенная концепция основана на риск-ориентированном подходе Solvency II и позволяет более точно рассчитывать величину страховых обязательств и, соответственно, более правильно оценивать финансовую устойчивость страховщиков. «Одновременно такой подход предъявляет более высокие требования к качеству актуарной компетенции в страховой компании», — отмечается в релизе.

Изменения предусматривают, что страховые договоры будут включаться в расчет с наиболее ранней из дат: начала ответственности, подписания договора, первого платежа. Величина страховых резервов будет рассчитываться как разница между текущей стоимостью ожидаемых оттоков и притоков по договорам.

Кроме того, вводятся критерии, которым должен соответствовать договор перестрахования для его признания для целей расчета достаточности капитала.



В ближайшее время планируется обсуждение концепции с экспертным сообществом, в том числе порядка вступления в силу предлагаемого регулирования.