Объем страховых взносов в III квартале 2019 года остался на уровне III квартала прошлого года и составил 362,1 млрд рублей. Годовые темпы роста страхового рынка оказались близки к нулевым из-за продолжающегося сокращения сегмента инвестиционного страхования жизни, говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» .

Без учета взносов по страхованию жизни (кроме страхования жизни заемщиков) страховой рынок вырос за III квартал на 8,7% в годовом выражении за счет добровольного медицинского страхования, кредитного страхования заемщиков и вновь показавшего рост страхования автокаско. При этом квартальные темпы прироста взносов по ДМС были максимальными за всю историю наблюдений и за счет увеличения средней премии составили 35,1% год к году.

По итогам девяти месяцев 2019 года объем страховых премий превысил 1,1 трлн рублей (плюс 0,7% в годовом выражении).

«Наблюдаемый рост интереса страхователей и страховщиков к личным видам страхования во многом будет определять дальнейшую динамику страхового рынка. Помимо продвижения специализированных программ ДМС, страховщики работают над развитием продуктов по накопительному страхованию жизни, в том числе дополняя их различными опциями — например, диагностированием критических заболеваний, возможностью использования телемедицины. Совершенствование медицинских технологий и сервисов будет способствовать тому, что продукты на стыке сегментов ДМС и страхования жизни могут стать долгосрочным драйвером рынка», — комментируют в ЦБ.

По данным регулятора, изменение структуры рынка, а также попытка укрепления позиций страховщиков в растущих сегментах привели к значительному увеличению комиссий посредникам (плюс 3,6 процентного пункта за год, до 29,3% от взносов, полученных через них). Половина совокупного вознаграждения пришлась на кредитные виды страхования, из этой суммы доля комиссии, полученной банками, достигла 84,9%.

В результате роста комиссий коэффициент расходов на ведение дела увеличился до 38,9%, что сказалось на величине комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков, который достиг 86,9%. Несмотря на увеличение убыточности, рентабельность страховых компаний выросла (до 30,9%). Этому способствовало увеличение доходов от инвестиционной деятельности, связанное с ростом облигационного рынка на фоне наращивания долей вложений в корпоративные и государственные долговые инструменты в активах страховщиков.

Совокупные выплаты по договорам страхования увеличились в III квартале на 11,1% в годовом выражении. Почти четверть выплат приходится на страхование жизни. Их объем вырос почти в два раза, что связано с завершением заключенных ранее договоров инвестиционного страхования жизни. В ближайшие кварталы рост выплат по ИСЖ, вероятно, продолжится, полагают в ЦБ.



Величина страховых резервов на конец сентября 2019 года превысила 2 трлн рублей (плюс 15,7% год к году), почти 52% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. Чистая прибыль страховщиков за девять месяцев 2019 года составила 150,4 млрд рублей, увеличившись на 10,2% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.