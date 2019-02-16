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Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 18:30 Эксперты: развитие рынка «зеленых» облигаций в России требует государственной поддержки ТАСС 1748
- 10:33 Минфин России положительно оценивает сохранение «позитивного» прогноза Fitch Прайм 1459
- 10:20 Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне РИА Новости 1942 1
- 21:33 В Госдуме назвали рекордный рост ВВП России в 2018 году разовым явлением ТАСС 1469 3
- 21:18 СФ попросил Минфин представить идеи о сокращении сроков отчетности об исполнении бюджета ТАСС 1095
- 16:36 ПФР установит дополнительные ограничения для обналичивания материнского капитала ТАСС 1174
- 16:23 Закон об индивидуальном пенсионном капитале могут внести в Думу в марте ТАСС 1480 5
- 15:40 Аксаков не исключил, что ЦБ может снизить ключевую ставку в сентябре ТАСС 1627
- 13:27 В Роструде не обнаружили жалоб на незаконные увольнения предпенсионеров Banki.ru 1183 2
- 11:50 Песков призвал «не обманываться» смягчением законопроекта о новых санкциях США против РФ ТАСС 1259
- 11:47 Медведев призвал изменить подход к оценке бедности ТАСС 5789 11
- 11:13 «Ромир»: личная инфляция россиян почти в два раза превысила официальную Banki.ru 2189 2
- 10:31 Роскомнадзор проведет пилотные проекты с операторами по закону о Рунете ТАСС 1261
- 10:13 Роскомнадзор удовлетворен действиями Google по соблюдению законодательства России ТАСС 988
- 19:56 Медведев: санкции США не отразятся на финансировании нацпроектов РИА Новости 896
- 19:35 Медведев: санкции не смогут капитально навредить экономике России РИА Новости 1310 2
- 18:26 СМИ: проект санкций США не содержит списка банков, касается лишь нового долга РФ Прайм 1750
- 17:30 Силуанов: компании заинтересованы в продлении сроков амнистии капитала ТАСС 943
- 17:26 ДИП ЦБ: перенос повышения НДС в розничные цены будет более длительным, чем ожидалось Banki.ru 1108
- 17:23 Козак исключил снижение цен на бензин в России РБК 1926 10
- 17:14 Минэкономразвития оценит, какие правила «российских офшоров» можно расширить на всю страну ТАСС 904
- 16:45 Силуанов: Россия подготовила основу для ответа на возможные новые санкции со стороны США ТАСС 2469 4
- 16:12 Международные резервы РФ за неделю сократились на 2,7 млрд долларов Banki.ru 1582
- 16:02 ДИП ЦБ: рост реальных зарплат замедлится в I квартале Banki.ru 1426
- 15:56 Орешкин: инфляция вернется к ориентиру в начале 2020 года ТАСС 957 1
- 15:30 Орешкин: рост ВВП РФ ускорится после начала реализации нацпроектов ТАСС 1185 3
- 14:51 Минфин: профицит бюджета РФ за январь составил 282,6 млрд рублей Banki.ru 1286 1
- 14:14 Минобрнауки не ожидает активного роста образовательного кредитования ТАСС 932
- 13:14 НБКИ: средний размер ипотечных кредитов у молодежи вырос на 15% в 2018 году Banki.ru 1177
- 12:31 Силуанов сомневается, что Fitch повысит суверенный рейтинг России ТАСС 933
- 12:26 Глава ФНС: налоговый режим для самозанятых в РФ по сути является льготой Прайм 1993 4
- 11:43 Швецов призвал население не реагировать на новости о возможных новых санкциях РИА Новости 3128 17
- 11:14 ЦБ прокомментировал схему подключения к ИПК людей «без лишних денег» РБК 2949
- 11:04 Депутат ГД: новые санкции США могут повлечь отключение России от SWIFT РИА Новости 15019 10
- 10:17 ПФР предлагает рассказывать россиянам о пенсии со школы и с помощью роботов Banki.ru 1539 2
- 09:58 Кировская область и Республика Коми стали лидерами по уровню финансовой грамотности в России Banki.ru 847
- 09:29 Россия заняла девятое место по уровню финансовой грамотности Banki.ru 1715
- 09:20 Орешкин: инфляция в России в 2019 году будет выше официального прогноза ТАСС 1695 2
- 09:18 Компании заплатят за данные о гражданах Ведомости 2982
- 20:25 В AmCham предостерегли Запад от санкций против российского госдолга РИА Новости 3224 2
- 19:33 Глава AmCham: Fitch 15 февраля может повысить рейтинг РФ Прайм 1783
- 17:25 Правительство не обсуждает дополнительную индексацию МРОТ RNS 11400 1
- 16:55 Работодатели начнут заключать трудовые договоры в электронном виде с 2020 года ТАСС 3424
- 13:49 Володин назвал вопрос налогов для Google и Facebook актуальным РИА Новости 1426
- 12:52 Опрос: порядка 65% работающих россиян старше 50 лет уверены, что их не уволят до пенсии ТАСС 2813 6
- 12:49 Глава Минюста высказался за введение минимального размера алиментов ТАСС 2757 37
- 12:38 Банк России: оценка годовых темпов трендовой инфляции повысилась до 5,61% Banki.ru 890
- 12:24 «Ромир»: средний чек в январе снизился на 10% Banki.ru 1475 4
- 12:03 Титов: введение эскроу-счетов может привести к появлению новых обманутых дольщиков ТАСС 2619 2
- 12:03 Совет Федерации просит Кабмин о допмерах по сдерживанию цен на топливо ТАСС 730 1
- 11:31 ЦБ привлек волонтеров для поиска финансовых пирамид в регионах ТАСС 950 1
- 11:13 Сенаторы одобрили запрет на взыскание долгов с соцвыплат ТАСС 2650 8
- 11:11 Минтруд надеется, что доходы россиян стабилизировались РИА Новости 1754 15
- 10:51 НБКИ: доля просрочки по кредитным картам в IV квартале 2018 года снизилась до 16,6% Banki.ru 876
- 10:44 Топилин: льготная ставка в 6% для семей с детьми распространится на весь период ипотеки ТАСС 2448 4