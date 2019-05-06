Архив
Экономические новости
Последние новости экономики онлайн и календарь экономических событий за неделю
- 21:54 Глава ФНС доложил Путину о рекордных поступлениях в бюджет РФ Banki.ru 4766 4
- 19:33 Глава ФНС: число зарегистрированных самозанятых превысило 60 тыс. человек Banki.ru 2419 5
- 15:58 В Госдуму внесен законопроект о компенсации многодетным семьям ипотеки ТАСС 2001 3
- 08:28 Сумма среднего счета клиента НПФ снизилась Коммерсант 1136
- 18:28 Путин подписал закон о налоговых льготах в связи с проведением Евро-2020 РИА Новости 3685
- 16:17 Путин разрешил отвязать детские пособия от прописки РИА Новости 3380
- 15:27 Путин подписал закон об ипотечных каникулах РИА Новости 3303
- 14:59 Путин ратифицировал протокол к конвенции с Австрией против двойных налогов РИА Новости 2764
- 14:10 Чиновники получили полгода на продажу наследства за рубежом РИА Новости 5373 5
- 12:41 Путин снял запрет на перестрахование рисков по ОСАГО РИА Новости 3037
- 11:49 Регионы получили 2 млрд рублей на повышение производительности труда РИА Новости 2773 11
- 10:49 Credit Suisse прогнозирует рост экономики России на 1,4—1,6% Прайм 1944 1
- 10:02 Путин подписал закон об идентификаторах кредитных договоров РИА Новости 9642
- 20:55 ФАС: доля государства в экономике России превысила 50% и препятствует развитию конкуренции ТАСС 4391 13
- 08:28 Исследование: потенциальных банкротов-физлиц стало меньше Известия 1038 1
- 22:59 Кабмин назвал сроки подготовки законопроекта о «регуляторной гильотине» РБК 3186
- 19:35 ЦБ направил в правоохранительные органы 25 обращений по страховым компаниям и НПФ в 2018 году Banki.ru 1537
- 18:51 Росстат: реальные пенсии выросли на 0,6% в марте Banki.ru 1141
- 18:17 Минфин напомнил о переносе нового этапа амнистии капиталов РБК 996
- 17:15 В Сбербанке оценили уровень распространения предпринимательства в РФ Banki.ru 1442
- 16:43 Счетная палата ошибочно заключила, что рубрики сайта Росстата не обновлялись несколько лет ТАСС 1083 1
- 15:53 Банк России прогнозирует годовой темп прироста реальных зарплат во II квартале в 1—1,5% Banki.ru 1142 2
- 15:25 ЦБ РФ: потребительский спрос поддержал экономику в марте Banki.ru 1150
- 13:23 ЦБ: инфляционные ожидания населения в апреле выросли, компаний — снизились Banki.ru 1191
- 12:21 Число досрочных переводов накопительной пенсии сократилось в 4,5 раза Banki.ru 1088
- 11:56 НБКИ: доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 1,5% Banki.ru 1295
- 09:43 Орешкин рассказал о новой системе оценки работы глав регионов Коммерсант 1222 2
- 08:55 Исследование: работодатели планируют повышать зарплаты Коммерсант 5655 8
- 08:29 Исследование: РФ за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле РИА Новости 1157
- 14:55 Песков сравнил перспективы роста российской и китайской экономики РИА Новости 3460 11
- 12:45 Медведев поручил создать механизм возмещения инвестиций в инфраструктуру для нацпроектов ТАСС 3435 1
- 13:52 Банк России сообщил о снижении краткосрочных инфляционных рисков Banki.ru 1591
- 13:47 ЦБ допустил снижение ключевой ставки уже во II квартале Banki.ru 1900
- 13:30 Центробанк оставил ключевую ставку без изменений Banki.ru 4974 14
- 09:48 Число невыездных россиян выросло до 3 млн человек Известия 1845
- 09:41 Опрос: только 7% россиян планируют бюджет больше чем на год Известия 1528 9
- 09:10 Минфин нашел новый способ поддержки ВЭБа для реализации нацпроектов РБК 1235 1
- 08:18 Компаний, не возвращающих валюту в Россию, может стать больше Известия 2661 4
- 08:10 Путин назвал односторонние санкции «проявлением протекционизма» Прайм 722 6
- 08:02 Банк «Открытие»: экономический рост в России в 2019 году может замедлиться до 1,3% Banki.ru 1430 1
- 21:03 Минфин разработал поправки к НК о налоговом вычете на фитнес ТАСС 1954 3
- 16:21 Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,7 млрд долларов Banki.ru 1491
- 13:27 У Силуанова появится еще один заместитель Banki.ru 2102 11
- 11:46 Росстат не будет переходить на новую методику расчета бедности ТАСС 2347 7
- 11:11 НБКИ: в I квартале число выданных кредитных карт выросло на 21,8% Banki.ru 1213 2
- 10:47 ПФР: с 2016 года возбудили более 200 уголовных дел о мошенничестве со средствами маткапитала ТАСС 935 2
- 09:11 ОКБ: в I квартале россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей Banki.ru 2346
- 22:38 Эксперт спрогнозировал динамику реальных доходов россиян до конца текущего года Banki.ru 2029 1
- 22:31 ВШЭ: совокупные потребительские настроения населения стали менее пессимистичными Banki.ru 1595
- 19:38 Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами РИА Новости 1113 1
- 18:36 Путин поручил разобраться с проблемами льготной ипотеки и маткапитала ТАСС 1539
- 18:11 Путин назвал пенсионные вопросы чувствительной и болезненной темой ТАСС 9719 11
- 17:19 Путин призвал размещать центры прибыли в регионах РИА Новости 1803 4
- 16:46 Президент РФ допустил корректировку порядка распределения расходов на нацпроекты РИА Новости 1324