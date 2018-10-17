Цены на бензин в сентябре 2018 года выросли на 10% по сравнению с августом 2018-го. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: топливо легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки, — на 11,5%, бензин автомобильный — на 10%, мазут топочный — на 9,8%, масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки, — на 9,2%, топливо дизельное арктическое — на 7,6%, газойли — на 7,5%, пропан и бутан сжиженные — на 7%», — говорится в сообщении.

С 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ. Этот маневр также предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, который должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо». Правительство решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин 2019 года на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. рублей на тонну соответственно.