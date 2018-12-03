Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля. Такую точку зрения в интервью Елене Ищеевой в программе «Первые лица» высказал предправления ВТБ Андрей Костин.

Он еще в июле представил президенту предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах. Владимир Путин в целом поддержал идею, заявлял Костин.

План предусматривает ускоренный переход на расчеты в национальных валютах по экспортно-импортным операциям, стимулирование регистрации компаний в России и размещения ими ценных бумаг на национальных фондовых площадках. По словам главы ВТБ, речь не идет о запрете хождения американской валюты в России.

«О таком даже речи не идет. Мы просто защищаем свои интересы в тех областях, где сегодня доллар мы не можем использовать из-за позиции в том числе американской стороны. В частности, в торговле оружием и так далее. И это, кстати, полезно для рубля, это укрепит и рубль, это создаст спрос на него, поэтому мы будем над этим работать», — заявил Костин в беседе с Банки.ру.