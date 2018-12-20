В следующем году не должно произойти значительного скачка цен на бензин, некоторый рост возможен из-за увеличения НДС, сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе своей пресс-конференции.

«У нас повысились цены на бензин с середины прошлого года в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках, но правительство начало принимать меры по сдерживанию роста цен и достигло договоренностей с основными нефтеперебатывающими компаниями. Договоренность действует до марта следующего года», — сказал он.

«Возможно, будут какие-то корректировки, связанные с ростом НДС, но не думаю, что они будут значительные, в районе 1—1,5%, не более того. Далее правительство будет следить за тем, что происходит на мировом рынке. Но в целом надеюсь, что также будет работать и дальше, что правительство не допустит скачков роста цен на нефтепродукты в следующем году», — отметил президент.

Он добавил, что ситуация с ростом цен на нефтепродукты в России и во Франции кардинально отличается. «Оценивать действия французских властей совершенно некорректно. В чем разница между нашей ситуацией и ситуацией во Франции? Там правительство пошло сознательно на повышение цен на нефтепродукты и на бензин, они сделали это сами. Они сделали это для того, чтобы перераспределить ресурсы граждан на решение других вопросов в сфере энергетической политики. Там сознательно пошли на повышение, а здесь правительство борется с этим повышением», — сказал Путин.