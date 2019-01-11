Годовая инфляция в России в январе может ускориться и оказаться вблизи 5%, пик роста потребительских цен будет пройден весной, полагают эксперты, опрошенные агентством «Прайм».

«По итогам января инфляция может оказаться в районе отметки 5,5% в годовом выражении или более 1% в месячном выражении. Недельные данные по инфляции дают сейчас не слишком много информации об итоговой цифре за январь. Недельная инфляция рассчитывается на основе очень узкого списка товаров (64 позиции, большинство из которых относятся к сегменту продовольственных товаров). К большинству данных товаров применяется льготная ставка НДС в 10%, которая остается неизменной», — поясняет главный экономист «Нордеа Банка» Татьяна Евдокимова.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отмечает, что в своих прогнозах ориентируется на рост цен в январе в месячном выражении на 1%. «Вот 0,5% в моем понимании — как раз в рамках концепции, что основная часть повышения НДС приходится на первую неделю, но оставшийся эффект размазан. Мне такая динамика цен понятна, для меня это укладывается в наш помесячный прогноз в 1%», — прокомментировала она данные Росстата.

​ЦБ допускает разгон инфляции до 6% в 2019 году По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,9—4,2% к концу 2018 года.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по РФ и СНГ Олег Кузьмин считает, что в январе годовая инфляция может приблизиться к 5% и достигнуть пика в 5,6—5,7% в марте — апреле этого года.

«После этого годовые темпы роста цен начнут снижаться и, по нашим оценкам, достигнут 4,7% по состоянию на конец года. Это несколько ниже прогноза Банка России. Соответственно, при отсутствии заметных внешних шоков повышение ключевой ставки ЦБ может быть окончено, и ставка сохранится на уровне 7,75% на протяжении всего года», — полагает собеседник агентства.

«Итоговые цифры по инфляции за январь будут весьма сильно отличаться от суммы недельных цифр. Ежемесячная инфляция рассчитывается на основе гораздо более широкой корзины товаров (509 товаров), в которой больше вес непродовольственных товаров, на которых повышение НДС скажется значительно. Как следствие, сегодняшние недельные данные по инфляции отражают рост тарифов ЖКХ и транспорта, а также продолжение удорожания продовольствия, но дают весьма мало информации об эффектах повышения НДС», — добавляет Евдокимова.

Росстат повысил оценку инфляции по итогам 2018 года В целом за 2017 год инфляция в России составила 2,5%.

По оценкам Банка России, в начале года инфляция может достичь 5,5%. Во втором полугодии 2019-го темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года. В пятницу в регуляторе сообщили РИА Новости, что по-прежнему ожидают годовую инфляцию на уровне 5—5,5% по итогам 2019 года. Росстат оценил инфляцию за 2018 год в 4,3%, притом что, согласно прогнозу ЦБ, она должна была составить 4,2%.