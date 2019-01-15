Более половины задач, поставленных президентом РФ в майском указе, относятся к компетенции региональных властей. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.



«Задачи, поставленные президентом, пронизывают всю структуру власти. Одними усилиями федерального центра их не решишь. Больше половины — 60% — задач, поставленных в указе, — задачи, которые относятся к компетенции регионов, где-то даже муниципалитетов», — отметил он.

При этом доля софинансирования нацпроектов со стороны регионов составит около 5%. Остальные средства пойдут из федерального бюджета, подчеркнул Силуанов. По его словам, субъекты готовы к выполнению новых майских указов.

«Состояние финансов в субъектах РФ стало более устойчивым, чем было три-четыре года назад. И это позволяет реализовывать важные проекты в этом году», — заключил первый вице-премьер.