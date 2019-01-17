Международные резервы РФ на 11 января составили 472,6 млрд долларов против 468,5 млрд на 4 января. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.

Объем международных резервов увеличился за неделю на 4,1 млрд долларов, или на 0,9%, под воздействием положительной переоценки, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В целом за прошлый год российские резервы увеличились на 35,753 млрд долларов: с 432,742 млрд на 1 января 2018-го до 468,495 млрд на 1 января 2019-го.