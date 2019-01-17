Российские семьи стали чаще расходовать материнский капитал на оплату образования своих детей и услуг по уходу за детьми до трех лет. В 2018 году на эти цели было потрачено 18% средств маткапитала, тогда как в предыдущие годы — не более 5%, рассказал в интервью РБК председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Если говорить о том, какое направление резко увеличило свою популярность, — это образование. В основном за счет того, что граждане начали использовать средства маткапитала на присмотр и уход за детьми моложе трех лет», — сообщил глава ПФР.

По его словам, до 2018 года порядка 95% средств маткапитала направлялось на жилье и только 5% — на образование и иные цели. «По предварительным итогам за 2018 год 77% средств направляется на жилье, 18% — на образование, присмотр и уход и 5% — на ежемесячные выплаты и иные цели», — указал Дроздов.

Программа материнского семейного капитала предполагает, что российские семьи, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (или был усыновлен) второй ребенок, могут получить сертификат на сумму 453 026 рублей. Такой размер маткапитала не менялся с 2015 года из-за заморозки его индексации. С 2020 года индексация маткапитала возобновится, и размер выплаты будет увеличен до 470 241 рубля, а в 2021 году — до 489 051 рубля. На повышение маткапитала в 2020 году потребуется 440 млрд рублей, а в 2021 году — 451 млрд рублей.

Средства маткапитала можно использовать на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья. Кроме того, российские семьи могут направить маткапитал на оплату услуг присмотра и ухода за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

С 1 января 2018 года российские семьи, чьи среднедушевые доходы ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, получили возможность оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала. Сама выплата равна прожиточному минимуму ребенка в соответствующем регионе.