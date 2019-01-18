Инфляция в России со второго полугодия будет снижаться и составит 5—5,5% по итогам 2019 года, затем вернется к цели в 4% в начале 2020-го, отмечается в очередном выпуске комментария Центробанка «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии».

«В начале 2019 года ожидается временный рост инфляции, связанный в основном с повышением ставки НДС и произошедшим в 2018 году ослаблением рубля. Со второго полугодия годовая инфляция, по прогнозу Банка России, будет снижаться и составит 5—5,5% по итогам года, а затем вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в начале 2020 года», — поясняется в сообщении.

В ЦБ отметили, что годовая инфляция в декабре 2018-го составила 4,3%, что близко к верхней границе прогноза Банка России (3,9—4,2%). Повышение инфляции прежде всего обусловлено влиянием ослабления рубля, ростом затрат и подстройкой предложения к спросу на отдельных продовольственных рынках.

По данным регулятора, заметнее всего в конце года увеличилась продовольственная инфляция (до 4,7% после 3,5% в ноябре). При этом темпы роста цен на непродовольственные товары в декабре несколько снизились (до 4,1% после 4,2% в ноябре), а годовой темп прироста цен на услуги в декабре изменился незначительно и составил 3,9% после 3,8% в ноябре, заключили в ЦБ.