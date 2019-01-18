Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу предупредило, что введение новых жестких санкций США в отношении Москвы отрицательно скажется на кредитном профиле России.

«Наиболее деструктивные потенциальные новые санкции могут быть введены законодательными органами США, инициативы которых включают введение ограничений в отношении госдолга, контролируемых государством финансовых институтов и энергетического сектора», — сообщило Moody's, которое на текущий момент оценивает рейтинг России на уровне «Ba1» с «позитивным» прогнозом.

Рейтинговое агентство Fitch в декабре сообщило, что, скорее всего, лишит рейтинг России «позитивного» прогноза в 2019 году, если США введут санкции против госдолга РФ.