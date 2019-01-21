Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Счетная палата под руководством Алексея Кудрина окажет существенную поддержку в реализации нацпроектов.

«Алексей Леонидович, вы сейчас сказали про стратегический аудит. Думаю, что вам — человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а, с другой стороны, сейчас в этом своем новом качестве, — не сложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей, — сказал глава государства на рабочей встрече с Кудриным. — Поэтому я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов».

Глава Счетной палаты подтвердил, что собирается сосредоточить свою работу именно в указанном президентом ключе. «Мы на это и нацелены», — заверил Кудрин.