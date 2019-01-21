Объем внешнего долга России на 1 января 2019 года составил 453,7 млрд долларов, снизившись за прошедший год на 12,4% или на 64,4 млрд долларов, следует из материалов Центробанка.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил 453,7 млрд долларов США, уменьшившись за прошедший год на 64,4 млрд долларов США, или на 12,4%. Внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны внесли прочие секторы, задолженность которых сократилась на 32,3 млрд долларов США», — отмечается в сообщении ЦБ.

Ранее сообщалось, что, по оценке Банка России, в 2018 году профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил 114,9 млрд долларов США. Рост профицита текущего счета платежного баланса обусловил увеличение чистого кредитования остального мира частным сектором и накопление международных резервов.