Рост цен в январе 2019 года ускорился в три раза по сравнению с началом 2018-го, свидетельствуют данные, представленные Министерством экономического развития в январской «Картине инфляции» .

«В январе 2019 года реализовались еще два проинфляционных фактора — повышение ставки НДС с 18% до 20% и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммунальные услуги населению (на 1,7% с 1 января). В результате инфляция за период 1—14 января составила 0,65% (по сравнению с 0,21% за аналогичный период прошлого года)», — говорится в материале МЭР.

По состоянию на 14 января потребительская инфляция, по оценке, ускорилась до 4,7% в годовом выражении.

При этом в МЭР отмечают, что частичное повышение тарифов с 1 января при сохранении их суммарной индексации на уровне прошлого года станет дезинфляционным фактором во второй половине 2019 года.



«Если судить по недельным данным Росстата, которые рассчитываются по неполной корзине потребительских товаров и услуг, повышение НДС сказывается на динамике цен достаточно сдержанно, — пишут экономисты. — Ожидаемо ускорился рост цен на непродовольственные товары (в частности, на легковые автомобили). При этом темпы роста цен на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции, которые преимущественно облагаются льготной ставкой 10%, несколько снизились по сравнению с декабрем (среднесуточный темп роста цен за первые две недели января составил 0,024%, в декабре — 0,03%), хотя и остаются выше уровней соответствующего периода прошлого года».

