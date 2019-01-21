Темпы роста мировой экономики в 2019 году составят 3,5% после повышения на 3,7% в 2018-м. Такая оценка содержится в опубликованном Международным валютным фондом в понедельник январском обзоре. Прогноз на 2019 и 2020 годы снижен на 0,2 процентного пункта и 0,1 п. п. соответственно.

«Мировой подъем замедлился. Мировой рост в 2018 году, по оценке, составил 3,7%, как и прогнозировалось в октябрьском выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» 2018 года, несмотря на более низкие темпы в некоторых странах, в частности странах Европы и Азии. По прогнозу, рост мировой экономики составит 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в октябре прошлого года», — отмечается в пресс-релизе МВФ.

В фонде напоминают, что прогноз мирового роста на 2019 и 2020 годы уже пересматривался в сторону снижения, отчасти ввиду негативных последствий повышения тарифов, введенного в США и Китае. «Дальнейший пересмотр прогнозов в сторону снижения с октября отчасти отражает последствия более низких темпов во второй половине 2018 года, в том числе в Германии после введения новых нормативов выбросов вредных веществ для автомобилей, и в Италии, где обеспокоенность в связи с суверенными и финансовыми рисками сдерживает внутренний спрос, а также ухудшение настроений на финансовых рынках и снижение темпов роста в Турции, которое, как теперь прогнозируется, будет более значительным, чем ранее ожидалось», — указывается в сообщении.

Одним из основных источников риска для перспектив экономики в МВФ называют «нарастание напряженности в торговле сверх уровней, уже отраженных в прогнозе».