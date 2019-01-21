В Федеральной таможенной службе (ФТС) не ожидают больших поступлений от пошлин на интернет-покупки после повышения пороговых значений в онлайн-торговле. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава службы Владимир Булавин.

«Переход на новые пороговые значения в интернет-торговле проходит штатно, сбоев в наших информационных продуктах нет. Мы просто перестроили одну из информационных систем на новые пороговые значения. С точки зрения ожиданий больших платежей не будет», — рассказал он.

Булавин также рассказал, как происходит процесс начисления таможенных пошлин.

«Таможенные платежи начисляются в так называемых пунктах международного почтового обмена, где происходит таможенное администрирование. Любой товар, завезенный на территорию России из третьих стран, проходит таможенное администрирование вне зависимости от того, начисляются платежи или нет. Во время таможенного администрирования, если стоимость товара превышает порог беспошлинного ввоза, происходит начисление всех платежей: таможенных пошлин и НДС. Автоматически формируется квитанция, которая высылается получателю вместе с почтовым уведомлением о посылке. Квитанцию можно оплатить через банковский терминал и затем получить посылку по месту жительства», — прокомментировал глава службы.

В соответствии с принятым решением ФТС и Почта России проводят эксперимент, где последняя выступает в качестве оператора, который переводит таможне необходимые платежи по тем интернет-посылкам, стоимость которых превышает пороговые значения. Эксперимент будет проводиться около полугода. Это даст возможность проверить саму технологию и сделать выводы, поправить недоработки или сбои, если они будут, и затем оформить такой порядок законодательно, рассказал Булавин.