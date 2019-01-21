До 2024 года на мероприятия по переобучению людей предпенсионного возраста будет направлено 30 млрд рублей, в 2019-м — 5 млрд. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении вице-премьера Татьяны Голиковой на совещании правительства.

«До 2024 года на эти цели будет направлено 30 миллиардов рублей. Для 2019 года первые 5 миллиардов рублей распределяются следующим образом: 3,4 миллиарда рублей направляется регионам, в их бюджеты, 1,6 миллиарда рублей – «Ворлдскиллс», — прокомментировала Голикова.

Предполагается, что ежегодно такое переобучение будут проходить 75 тыс. граждан предпенсионного возраста. Таким образом, к 2024 году переобучение должны пройти 450 тыс. россиян, добавила она.

«Упомянутая программа в первую очередь нацелена на обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста (я напомню, что это за пять лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста) и призвана дать гражданам предпенсионного возраста возможность осваивать новые способы решения профессиональных задач, которые связаны с техническими и технологическими вызовами. Предполагается, что такого рода программы будут длиться три месяца», — объяснила вице-премьер.

Средняя стоимость такой программы оценивается в 53 тыс. рублей. Безработные граждане также смогут получать стипендию в размере МРОТ.