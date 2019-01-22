Доход, полученный Пенсионным фондом России от размещения средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в 2018 году составил 7,2 млрд рублей, или 7,44% годовых, сообщили в пресс-службе ПФР.



«Доход, полученный Пенсионным фондом России от размещения средств пенсионных накоплений на депозиты кредитных организаций, составил по результатам 2018 года 7,2 миллиарда рублей, или 7,44% годовых. Основную часть суммы обеспечили доходы от размещения резерва по обязательному пенсионному страхованию — 7,06 миллиарда рублей. Доходы от размещения страховых взносов составили 0,14 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.

В течение прошлого года ПФР провел 18 депозитных аукционов, всего было заключено 34 депозитных договора. Оборот по размещенным ПФР средствам составил 276 млрд рублей. Пенсионный фонд России более семи лет обеспечивает временное размещение средств пенсионных накоплений на финансовом и фондовом рынках. Полученный за это время доход превысил 74 млрд рублей. Все средства разнесены по лицевым счетам граждан, добавили в ПФР.