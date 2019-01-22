Налоговый вычет по расходам граждан на физкультуру будет распространен не на все виды физкультурно-оздоровительных услуг, их конкретный перечень и список предоставляющих такие услуги организаций определит Минспорт, говорится в сообщении Минфина России.

«Минфин России готовит поправки к Налоговому кодексу, которые позволят гражданам получать социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться этот вычет, в дальнейшем определит Министерство спорта отдельным нормативно-правовым актом», — сообщил Минфин.

На данный момент российские налогоплательщики могут получать социальные налоговые вычеты за обучение, лечение, участие в благотворительности, негосударственное пенсионное страхование и за дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнес Поправки в Налоговый кодекс РФ разрабатываются по итогам совещания у вице-премьера РФ Ольги Голодец.

«Обращаем внимание, что это не новый вид вычета, а дополнительный вид конкретных расходов, который появится в рамках существующего лимита расходов на здравоохранение», — отмечает Минфин. Согласно действующему законодательству общая сумма социального вычета в России составляет не больше 120 тыс. рублей в год на каждого налогоплательщика.

Президент РФ Владимир Путин еще в августе прошлого года давал поручение правительству проработать вопрос о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кремля. Срок выполнения поручения был установлен до 10 сентября 2018 года.