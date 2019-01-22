Гости ярмарки, которая прошла в рамках организованного правительством Москвы фестиваля «Путешествие в Рождество» на Площади Революции в Москве с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019-го, совершили 19,7 тыс. трансакций и потратили безналично более 12 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе платежного провайдера INPAS, совместно с ВТБ внедрившего эквайринг на ярмарке.

«Средний чек в категории «Сувениры» составил 1 тыс. рублей. Самая дорогая покупка в этой категории — 42 тыс. рублей — была совершена 27 декабря», — отметили в компании.

Наиболее востребованными товарами оказались еда и напитки, мед, подарочные пряники ручной работы и елочные украшения.

Средний чек в категории «Стритфуд» составил 500 рублей, чек на съедобные подарки (пряники и мед) — 1 200 рублей.

Продажи на ярмарке не останавливались даже в момент наступления Нового года. Сразу же после боя курантов гости покупали еду, напитки и елочные игрушки, добавили в компании.