Правительство РФ ведет подготовку ряда сделок по приватизации госкомпаний, работа идет в закрытом режиме, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы работаем над рядом сделок (по приватизации), работаем в закрытом формате. Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры. Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, если туда поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров», — сказал Орешкин.

Он добавил, что работа с иностранными инвесторами ведется.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство РФ не закладывает в бюджет на 2019—2021 годы приватизацию крупных пакетов акций госкомпаний, поскольку сейчас они недооценены из-за санкций.