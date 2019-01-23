Индекс потребительской уверенности (ИПУ) снизился в России в IV квартале 2018 года на 3 процентных пункта до минус 17%. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ». Из материала следует, что тренд на ухудшение оценок сформировался еще в III квартале прошлого года.

«Улучшение личного материального положения за последние 12 месяцев констатировали 9% респондентов, а его ухудшение — 33% (кварталом ранее — 9% и 31%). Улучшения личного материального положения в течение следующих 12 месяцев ожидают 10% респондентов, а его ухудшения — 26% (кварталом ранее — 12% и 21%). Позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России 12% участников опроса, негативно — 46% (кварталом ранее — 14% и 40%). Положительных изменений в экономике России через год ожидают 16% опрошенных, отрицательных — 35% (кварталом ранее — 16% и 32%)», — свидетельствуют результаты опроса.

Негативную динамику в IV квартале продемонстрировали четыре из пяти компонентов индекса.

Прежде всего заметно более пессимистичным стало отношение населения к изменениям, произошедшим в экономике России за последние три месяца, говорится в докладе. Соответствующий частный индекс снизился в течение квартала на 5 п. п. до минус 21%. Частный индекс изменений макроэкономической ситуации, ожидаемых в течение следующих 12 месяцев, потерял 2 п. п., значение опустилось до минус 13%.

Частный индекс фактических изменений личного материального положения респондентов также снизился на 2 п. п. относительно предыдущего квартала — до минус 14%. Аналогичный индекс ожидаемых изменений ухудшился на 4 п. п. до минус 10%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок стал единственным компонентом ИПУ, показавшим небольшое улучшение относительно предыдущего квартала: на 1 п. п., до минус 25%. Индекс благоприятности условий для сбережений, который в состав ИПУ не включается, снизился на 1 п. п. до минус 36%.

Усиление пессимизма наблюдалось в двух из трех возрастных категорий респондентов: значение ИПУ для групп 30—49 лет и старше 50 лет снизилось относительно предыдущего квартала на 4 п. п. и 3 п. п. до минус 17% и минус 19% соответственно. В то же время относительно позитивные сигналы были получены от молодежи в возрасте до 30 лет: в этой группе индекс прибавил 1 п. п. и составил минус 9%.

