Добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 22 января составила около 11,39 млн баррелей в сутки, сообщил Reuters источник, знакомый со статистическими данными.

Это на 20 тыс. баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года, который является для России точкой отсчета для сокращения добычи в рамках глобального пакта ОПЕК+.

В октябре прошлого года производство нефти и конденсата в России было на уровне 11,41 млн баррелей в сутки, в декабре — 11,45 млн баррелей в сутки.

Минэнерго РФ отказалось от комментариев.

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил в декабре, что российские компании начнут с января 2019 года равномерно снижать добычу: ежемесячно по 50—60 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.