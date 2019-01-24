Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий Генрокуратуру полномочиями по проверке сведений о наличии у российских государственных и муниципальных служащих вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом.



«Генеральная прокуратура РФ при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк РФ, который обращается в ЦБ и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц счетов (вкладов), которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», — говорится в документе.



Закон также предлагает возложить на Генпрокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок.

По действующему законодательству ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках распространяются на лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов РФ, на депутатов, руководителей ЦБ, Генеральной прокуратуры, руководителей городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций.

Совет Федерации рассмотрит документ 30 января.