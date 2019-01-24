Оценка годовых темпов трендовой инфляции в декабре 2018 года повысилась до 5,4% с 5,2% в ноябре. Такие данные в четверг опубликовал Банк России.



«Более медленный рост трендовой инфляции по сравнению с гораздо более заметным увеличением годовых темпов роста потребительских цен указывает на преобладание временных факторов в ускорении годовой инфляции при одновременном плавном повышении инфляционного давления со стороны устойчивых факторов. Текущий повышенный уровень оценок трендовой инфляции во многом обеспечен инерционностью показателя по построению. Оценки показателя трендовой инфляции на более коротком, трехлетнем временном интервале указывают на то, что к концу 2018 года инфляционное давление среди наиболее устойчивых компонент ИПЦ сформировалось на уровне, близком к 4%», — пояснил регулятор.

По мнению ЦБ, на среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз.

