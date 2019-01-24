Международные резервы РФ на 18 января 2019 года составили 469,6 млрд долларов против 472,6 млрд на 11 января. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.

Объем международных резервов увеличился за неделю на 3 млрд долларов, или на 0,6%, под воздействием операций по счетам Минфина России и отрицательной курсовой переоценки, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В целом за прошлый год российские резервы увеличились на 35,753 млрд долларов: с 432,742 млрд на 1 января 2018-го до 468,495 млрд на 1 января 2019-го.