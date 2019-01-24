Отток капитала из РФ при реализации жесткого сценария санкций может составить 5,1 трлн рублей при цене на нефть в 65 долларов за баррель, рассказал главный экономист «Ренессанс Капитала» по РФ и СНГ Олег Кузьмин во время презентации прогнозных сценариев на 2019—2020 годы.

«Мы не пытаемся угадать, какие именно будут санкции, но мы точно знаем, что, если санкции будут, они ударят по России через единственный канал — рост оттока капитала», — отметил аналитик.

Так, согласно прогнозу «Ренессанс Капитала», решения по санкциям США в отношении РФ, скорее всего, будут приняты в начале текущего года. При средней цене на нефть за год на уровне 65 долларов за баррель доля нерезидентов в российских ОФЗ сократится до 18% с текущих 24,5%, а отток капитала составит 2,5 трлн рублей при реализации мягкого сценария санкций.

Отток капитала может быть менее заметным в случае, если стоимость нефти достигнет в среднем по году 80 долларов за баррель: при мягком санкционном сценарии отток капитала составит 2,2 трлн рублей, при жестком — 4,7 трлн рублей. В случае резкого падения нефти и фиксации средней цены на уровне 50 долларов за баррель отток ускорится до 2,7 трлн рублей при мягком сценарии и до 5,2 трлн в случае реализации жесткого сценария.

В 2019 году эксперты ожидают среднее значение рубля по отношению к доллару на уровне 66,3 рубля за доллар. В случае ужесточения санкций аналитики «Ренессанс Капитала» прогнозируют ослабление курса рубля на 6—13% до 70,8—75,8 рубля за доллар при цене на нефть в среднем на уровне 60 долларов за баррель. В случае снижения цены на нефть до 50 долларов за баррель рубль ослабнет на 7—15% до 76,6—84 рублей за доллар.

По прогнозу аналитиков, рост ВВП в 2019 году составит 1,2% (снизится по сравнению с оценкой роста в 2018 году на уровне 1,7%), но зато ускорится к 2020 году и составит 2,4%.