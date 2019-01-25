Речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах

Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в Интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщает РБК.



Законопроект предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг. Речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах.

«Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые так же, как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», — пояснила один из авторов документа, первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.



Услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей, уточнила она. Данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.

Операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Согласно проекту, будет создана центральная база этих номеров. Она будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA. Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи.

Для уже используемых телефонов авторы законопроекта планируют «амнистию», которая продлится от трех до пяти лет, после чего их надо будет обязательно зарегистрировать.

Предполагается создание нескольких списков устройств. В черный список попадут похищенные, незаконно ввезенные, блокированные по запросу силовых ведомств телефоны, в белый — полностью функционирующие устройства в сетях сотовой связи, в серый список и список исключений — временно функционирующие телефоны на период проверки законности ввоза и покупки.



Закон должен решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используют для общения террористы, утверждают его авторы. Совокупный объем потерь бюджета России от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств достигает 16,6 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом введение нового закона не повлияет на работу ни мессенджера Telegram, ни VPN-программ. Доступ к зашифрованным протоколам останется закрытым, уточнила Бокова.



Участники рынка в целом поддержали инициативу, но указали на то, что при ее введении нельзя спешить.