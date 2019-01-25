При этом регулятор оставляет за собой право приостанавливать покупки валюты

Центробанк с 1 февраля 2019 года начнет проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.



При этом регулятор оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Напомним, 23 августа 2018 года ЦБ объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года, и пообещал принять решение о возобновлении покупок с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Позже регулятор продлил приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018-го.

ЦБ анонсировал возобновление покупок валюты для Минфина Банк России приостановил покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила в августе.

В Минфине тогда поясняли, что «с учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в рамках реализации механизма бюджетного правила конвертация указанных средств... будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января 2019 года. «Решение о приостановлении покупок валюты в рамках бюджетного правила было связано с оценкой уровня волатильности на валютном рынке, на финансовом рынке. При сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников, 15 января», — сказала она в ходе пресс-подхода на форуме «Россия зовет!».

Позже Банк России принял решение возобновить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года.

