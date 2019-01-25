Возобновление Банком России с 1 февраля отложенных в 2018 году покупок валюты для Минфина может поднять курс доллара на 1—3 рубля, считают опрошенные ТАСС аналитики.

«Решение укладывается в объявленную ранее логику «осторожных покупок» для этих объемов и, полагаем, больших угроз для рубля не несет, хотя сезонность платежного баланса может временно повышать или понижать значимость этого фактора для рубля», — пишет в своем обзоре главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По мнению эксперта, при прочих равных среднегодовой курс доллара по отношению к рублю из-за этого может быть выше на 1—2 рубля. При этом макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов прогнозирует ослабление среднего курса рубля по отношению к доллару на 2—3 рубля.

Объявленный объем увеличивает общие ежедневные покупки в январе на 18% — до 18,4 млрд рублей. Это максимальная величина ежедневных интервенций, если сравнивать с январем — августом 2018 года, когда ЦБ покупал валюту на рынке, обращает внимание старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «Атон» Яков Яковлев. «Учитывая, что новость [о возобновлении отложенных покупок] совпала по времени с окончанием налогового периода, нельзя исключать, что она может стать поворотным моментом в тренде на укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время», — добавил эксперт.

Банк России с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке
Банк России с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке

При этом регулятор оставляет за собой право приостанавливать покупки валюты.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что начало отложенных покупок валюты несколько поспешно при том, что к возвращению на открытый рынок Банк России начал готовить инвесторов примерно за два месяца. «Рынок может расценить заявление ЦБ как готовность не допустить ослабления доллара США ниже 65 рублей», — добавил он.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова полагает, что решение регулятора выглядит оправданным на фоне того, что сейчас рубль демонстрирует некоторое укрепление, также в ближайшие месяцы возможно, что цены на сырье имеют перспективы роста из-за нестабильности в Венесуэле.

При этом главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, соглашаясь, что в ближайшие месяцы возобновление покупок не окажет существенного влияния на рынок на фоне сезонно сильного счета текущих операций, отмечает, что «начиная с середины II квартала влияние операций в рамках бюджетного правила может быть несколько более выраженным».

«Покупки валюты будут оказывать более заметное влияние на валютный рынок постепенно, нарастающим эффектом через определенное время, и могут усилить давление на рубль в периоды пиковых выплат по внешнему долгу или резкого сокращения счета текущих операций платежного баланса», — добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что ослабление рубля станет более заметным уже с началом следующей недели, когда пик налоговых платежей будет пройден.