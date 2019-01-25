Законопроект о регистрации всех мобильных устройств с выходом в Интернет не предусматривает обязательную платную регистрацию всех аппаратов, и речь не идет о каких-либо новых налогах для физических лиц. Об этом рассказала ТАСС в пятницу один из авторов инициативы, глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова.

«Законопроект не предусматривает взимание обязательной платы с абонентов за регистрацию своего аппарата. Обязанность регистрации таких устройств предлагается возложить на импортеров, производителей. Законопроектом предусматривается возможность для абонентов по их инициативе и желанию вносить IMEI своего устройства в центральную базу в случае, если такое устройство он привез самостоятельно из-за рубежа», — пояснила Бокова, добавив, что лишь для этих случаев предлагается ввести символическую плату до 100 рублей.

Правительство поддерживает регистрацию устройств по IMEI При этом вице-премьер Максим Акимов заявил, что Кабмин против взимания платы.

По ее словам, в случае если абонент внесет свой аппарат в базу, тот, у кого окажется такой телефон, не сможет зарегистрировать его у оператора мобильной связи, то есть фактически будет заблокирована возможность дальнейшего использования такого аппарата. Одновременно сенатор подчеркнула, что обязывать всех подряд платить за регистрацию IMEI законодатели и не планировали.

«Платной услугой по своему усмотрению может воспользоваться человек, который хочет защитить свое мобильное устройство от кражи и не более того. И тем более речь не идет ни о каком налоге для физических лиц, как это стали интерпретировать в социальных сетях и некоторых СМИ. Никто не собирался и не собирается вводить никакие новые налоги в этой связи», — отметила глава комиссии СФ.