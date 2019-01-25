Динамика финансовых рынков в настоящее время стабильна, Россия прошла пик ускорения инфляции. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли РФ Максим Орешкин на итоговой конференции «Русского дома» в рамках Всемирного экономического форума.

«Начало 2019 года будет не очень хорошим, первый квартал будет довольно слабым. Очень важно посмотреть и дальше уже от этих цифр отталкиваться в дальнейшем прогнозировании. В целом можно отметить, что динамика финансовых рынков стабильна, пик ускорения инфляции мы уже прошли, и тенденция будет идти на спад, а экономический рост, чем ближе мы будем ко второму полугодию, тем быстрее он будет ускоряться», — отметил Орешкин.

Отвечая на вопрос о влиянии реализации ЦБ отложенных покупок валюты с 1 февраля, министр сказал, что «пока нет причин экстренно пересматривать макроэкономический прогноз».