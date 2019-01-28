Вопрос введения США новых ограничительных мер в отношении России может вернуться в повестку дня в ближайшее время, но значительное усиление санкций маловероятно, следует из подготовленного аналитиками Deutsche Bank отчета об экономике России.

«Хотя мы ожидаем, что вопрос введения дополнительных ограничений против России вернется в повестку в последующие месяцы, мы считаем, что значительное усиление (например, ужесточение законодательства) остается маловероятным», — говорится в документе.

Аналитики отмечают, что во второй половине 2018 года наибольшее беспокойство вызывало то, что конгресс США может одобрить законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Однако его принятие требует консенсуса между двумя партиями по широкому кругу вопросов.

«Это существенное препятствие, которое может быть преодолено, если произойдет триггерное событие, но есть и другие пути для более умеренной эскалации в случае усиления давления на администрацию по поводу ужесточения мер против России», — считают эксперты.

По их мнению, администрация президента США для этого может использовать существующий инструментарий, в том числе закон CAATSA, в рамках которого в апреле 2018 года были введены ограничения против российских физических и юридически лиц. Кроме того, до сих пор не был осуществлен второй раунд санкций в ответ на якобы имевшее место быть «отравление» Скрипалей.

В Deutsche Bank также не ожидают каких-либо значительных изменений в связи с санкциями ЕС в отношении России.

В августе прошлого года группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в сенат США законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. В нем предлагалось введение санкций против энергетического и финансового секторов России, российских бизнесменов и предприятий с госучастием, санкции в отношении суверенного долга. В ноябре 2018 года Bloomberg писал, что сенаторы решили отложить рассмотрение законопроекта о российских санкциях из-за более важных вопросов.