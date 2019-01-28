Минтруд предложил установить размер прожиточного минимума за IV квартал 2018 года на душу населения в размере 10 213 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 года на душу населения в размере 10 213 рублей, для трудоспособного населения — 11 069 рублей, пенсионеров — 8 464 рубля, детей — 9 950 рублей», — говорится в пояснительной записке к приказу.

В документе также отмечается, что величина прожиточного минимума за IV квартал 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на душу населения на 4,4%, для трудоспособного населения — на 4,7%, для пенсионеров — на 4,8%, для детей — на 3,6%.