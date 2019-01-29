В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на 4%, а при оптимистическом сценарии — на 7%. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится. Впрочем, рост реальных доходов (зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых доходов населения) в нынешнем году затормозится, пишет «Российская газета» со ссылкой на прогноз Финансового университета при правительстве России.

«Лишь в 2020 году этот показатель, по нашим оценкам, должен вернуться к росту. В годовом исчислении он может увеличиться минимум на 1%. В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6—7%», — поясняет проректор Финансового университета Алексей Зубец. Ведь рост экономики пока не велик — не дотягивает даже до 2% в год.



Инфляция по итогам этого года, по оценке экспертов, составит менее 4%. «Со второй половины 2019 года инфляция начнет снижаться в связи с сокращением потребительской активности», — считает Зубец.

По оценкам авторов прогноза, в течение ближайших двух лет не стоит ожидать и возобновления интереса населения к дорогим покупкам.

«В конце 2018 года мы зафиксировали значительное снижение интереса потребителей к приобретению новых автомобилей. В связи с этим можно ожидать заметного торможения рынка автотранспорта. Достигнув пика в конце лета — начале осени прошлого года, начал падать и интерес населения к приобретению недвижимости — квартир и домов как в регионе проживания, так и с целью переезда в другой город», — уточняет Зубец.

И добавляет, что до середины 2019 года рубль останется слабым по отношению к доллару. По его словам, во второй половине нынешнего года и в 2020 году возможен разворот тенденции в сторону укрепления рубля. «Мы по-прежнему не видим оснований для серьезного провала цен на рынке нефти. По нашим оценкам, нефтяные цены имеют все основания для роста, который может составить в 2019—2020 годах 30—40% в годовом исчислении», — отмечает Зубец.

Наибольшего роста экономики в 2019 году можно ожидать в Республике Крым и в Севастополе. К числу потенциальных лидеров по росту валового регионального продукта также относятся Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, а также Республика Саха (Якутия).