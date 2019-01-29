Минфин России планирует увеличить объем займов у многосторонних банков развития в случае трудностей с выполнением программы государственных заимствований. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак, передает ТАСС.

В частности, по его словам, Россия будет плотнее работать с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Сторчак также отметил, что Минфин выступает против инвестирования средств Фонда национального благосостояния в России и будет искать возможности вложений за рубежом после достижения размера ликвидной части в 7% ВВП. «Формировать зарубежные активы, обеспечивающие и сохранность, и рост ФНБ, необходимо. Это один из вариантов, над которым можно работать», — сказала замминистра.

Ранее сообщалось, что план заимствований Минфина через ОФЗ на 2019 год составляет почти 2,4 трлн рублей, при этом «чистые» размещения составят 1,7 трлн рублей. На I квартал 2019 года Минфин заявил объем внутренних займов в 450 млрд рублей.

В 2018 году программа внутренних заимствований была сокращена на 480 млрд рублей, а план по чистому привлечению снижен на 380 млрд рублей. При этом Минфин не проявлял беспокойства по поводу невыполнения уточненной программы внутренних заимствований на 2018 год. В сентябре прошедшего года первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов отмечал, что сокращение объема внутренних займов будет возмещено остатками и бюджетными ресурсами без ущерба для выполнения расходных обязательств.



Что касается внешних займов, то Минфин в 2019—2021 годах может ежегодно размещать евробонды на сумму до 3 млрд долларов.