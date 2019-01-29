Россияне в 2018 году предпочитали поддерживать текущий уровень жизни за счет снижения сбережений и посредством кредитования, говорится в исследовании аналитиков банка «Открытие».



«Несмотря на фактическое снижение покупательной способности, граждане России предпочитают поддерживать текущий уровень жизни за счет снижения сбережений и посредством кредитования. Этот тренд фактически говорит о том, что еще больше укрепляется потребительская модель поведения населения. Явно прослеживается тенденция к снижению средней нормы сбережения населения. Средняя доля сберегаемого дохода снизилась на 2,7 процентного пункта и впервые с января 2002 года упала ниже 5%», — отмечается в сообщении.

Важным фактором роста потребительского кредитования стало продолжение цикла снижения процентных ставок в первом полугодии 2018-го. Однако, отмечают эксперты, этот процесс фактически завершился в сентябре, и денежно-кредитные условия, напротив, стали ужесточаться.



По словам директора по аналитике инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрия Харлампиева, в среднесрочном периоде потребительская модель поведения россиян сохранится. Но рост процентных ставок, повышение НДС с 2019-го, ускорение инфляции и отсутствие перспектив роста реальных доходов населения негативно скажутся на темпах кредитования, заключили аналитики.