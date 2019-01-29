В прошлом году в Пенсионный фонд России поступило 1,96 млн заявлений россиян о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании, сообщили в пресс-службе ПФР.

«Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 миллион 956,2 тысячи заявлений. По сравнению с кампанией 2017 года их число уменьшилось в 3,2 раза. Для подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений граждане стали активнее использовать свои личные кабинеты. Доля электронных заявлений, поступивших через портал госуслуг и сайт ПФР, выросла в 2018 году до 13,4%. Годом ранее она составляла только 0,3%», — говорится в сообщении.



По данным ПФР, количество заявлений о досрочном переходе составило 98,5%. Больше всего из них (58,8%) касаются досрочных переходов из одного в другой НПФ, 36,9% заявлений — о переходах из ПФР в НПФ. В 4,3% заявлений средства досрочно переводятся из НПФ в ПФР.

Пенсионный фонд рассмотрит поданные заявления до 1 марта 2019-го. Средства пенсионных накоплений при этом будут переданы в НПФ и управляющие компании до 31 марта 2019-го, уточнили в пресс-службе.