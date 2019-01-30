Последнее существенное сокращение числа бедных в России произошло в 2000-е. Об этом сообщил в среду глава Минтруда Максим Топилин в Нижнем Новгороде на межрегиональном совещании по вопросу снижения уровня бедности.

«Я бы хотел напомнить, что последнее очень серьезное снижение показателей численности населения, которое имеет доходы ниже прожиточного минимума, наблюдалось в 2000-е годы. Серьезным образом росла реальная заработная плата. Сейчас нам предстоит совершенно на другом уровне совершить прорыв, чтобы 10 миллионов из 20 миллионов человек, которые живут за чертой бедности, преодолели эту ситуацию», — сказал Топилин.

Он добавил, что усилия по снижению бедности в РФ должны все больше концентрироваться на семьях с двумя и тремя детьми. «Порядка 80% семей с доходом меньше прожиточного минимума — это семьи с детьми», — отметил министр.

В январе 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на данные Росстата, сообщила, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.

В 2018 году в России в восьми регионах (Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Нижегородская, Ивановская, Липецкая, Томская и Новгородская области) запущен пилотный проект по снижению бедности. Основная цель пилотных проектов — провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте регионов эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности. Результаты оценки эффективности принимаемых мер по снижению бедности будут положены в основу рекомендаций по подготовке региональных программ снижения бедности.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.