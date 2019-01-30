Совет Федерации 30 января одобрил изменения в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Документ относится к категориям застрахованных лиц и страхователей в системе ОМС самозанятых, то есть физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. Они будут являться плательщиками страховых взносов на обязательное медстрахование.

В документе отмечается, что пунктом 70 статьи 217 Налогового кодекса РФ к таким услугам отнесены: присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации; репетиторство; уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства. Этот перечень услуг может быть расширен законодательством субъекта РФ.

Согласно закону, предусматривается предоставление в 2020 и 2021 годах межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях компенсации выпадающих доходов в связи с тем, что суммы выплат (вознаграждений) указанным лицам не подлежат обложению страховыми взносами в 2018—2019 годах.



Закон принят Госдумой в первом чтении 24 января 2019 года.