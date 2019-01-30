Ситуация с банкротствами туроператоров напоминает проблемы в банковской системе РФ. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Например, ситуация на острове Хайнань конца прошлого года, когда несколько тысяч туристов застряли из-за банкротства компании. Здесь у нас, к сожалению, в туристической отрасли среди туроператоров ситуация очень похожа на банковскую систему, ситуацию с дольщиками — недокапитализированность отдельных туроператоров и все риски, которые с этим связаны», — сказал он.

Орешкин подчеркнул, что Минэкономразвития будет «аккуратно работать для обеспечения безопасности» российских туристов. По мнению министра, каждый турист, купивший тур, должен гарантированно получить качественную услугу.