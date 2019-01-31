Росстат с 2020 года планирует проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике. Об этом сообщили РБК в Минтруде.

«Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до шести лет», — сообщили в министерстве. Подготовительные мероприятия по переходу на новую методику будут завершены в этом году.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. По данным Росстата за январь — сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. Прожиточный минимум в III квартале 2018 года составил 10 451 рубль.

Модернизация методики может повысить общий показатель количества бедных в стране, предупредила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Из всех семей с детьми эта категория (женщины с детьми до шести лет. — Прим. РБК) наиболее уязвима», — подчеркнула она.

Включение в выборку женщин с детьми до шести лет связано с тем, что эта категория находится в группе риска бедности, объяснила Малева. «Государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту: она предоставляется семье до достижения ребенком полутора лет, но затем резко происходит снижение доходов семьи. До школы продержаться сложно», — сказала она РБК. Начиная с семи лет дети поступают в школу, где для учеников из низкообеспеченных семей действуют меры социальной поддержки, например бесплатные питание, проезд и так далее, отметила эксперт.

Минтруд: число бедных в России с 2000-х серьезно не снижалось Глава ведомства Максим Топилин также отметил, что усилия по снижению бедности должны концентрироваться на семьях с двумя и тремя детьми.

С 2018 года малоимущие семьи получили право на пособие при рождении первого и второго ребенка. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка, установленному в регионе. В целом по стране за II квартал 2018 года он составил 10 390 рублей. Выплата является адресной: на нее могут рассчитывать только семьи, чьи среднедушевые доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. Пособие предоставляется до достижения ребенком полутора лет.

С декабря 2018 года Минтруд запустил пилотные проекты в восьми регионах для анализа главных причин бедности россиян и разработки универсальных механизмов в борьбе с ней. По плану ведомства результаты эксперимента по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами и построению для них траекторий выхода из бедности будут развернуты по всей стране.

Сейчас уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств, которые проходят ежеквартально. Обследование охватывает 48,5 тыс. домохозяйств. Формирование выборочной совокупности осуществляется на основе принципов случайного отбора. Обследование основывается на данных интервью членов домохозяйств и ведении ими записей обо всех текущих расходах.

В России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленным минимумом средств существования (прожиточным минимумом). Альтернатива — концепция относительной бедности, при которой доходы соизмеряются с их медианным значением. Эта концепция широко распространена в странах ОЭСР и Евросоюза. В качестве порога относительной бедности используется располагаемый доход, который составляет 60% от национального медианного дохода. Если бы Россия перешла на европейскую линию бедности (60% медианного дохода), то уровень бедности повысился бы до 21,3%, оценивает директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Еще один критерий бедности — дефицит доходов бедных (то есть сколько денег понадобилось бы для того, чтобы ликвидировать бедность). В 2017 году этот показатель составил 717 млрд рублей. В декабре 2018 года глава Минтруда Максим Топилин оценил объем дефицита дохода в 750—800 млрд. Зная распределение дефицита доходов бедных, можно понять глубину бедности и, соответственно, оценивать эффективность программ помощи. Например, для беднейших семей с максимальным дефицитом доходов даже существенное увеличение выплат мало влияет на снижение уровня бедности, но сокращает дефицит доходов, отмечает Овчарова.



Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к измерению бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки. В Минтруде создана рабочая группа, которая к 2020 году должна представить новый подход, уточнила она.