Показатель трудоустройства инвалидов в качестве одного из критериев социальной ответственности публичных компаний и государственных корпораций будет включен в постановление правительства, а не в федеральный закон о публичной нефинансовой отчетности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями общественных организаций инвалидов заявил, что правительство может скорректировать законопроект о публичной нефинансовой отчетности компаний, включив в него в качестве критерия социальной ответственности трудоустройство инвалидов.

«Минэкономразвития России разработало законопроект «О публичной нефинансовой отчетности», согласно которому в публичную нефинансовую отчетность включаются (базовые) показатели, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации. С учетом этого показатель трудоустройства инвалидов в качестве одного из критериев социальной ответственности публичных компаний и государственных корпораций представляется нецелесообразным включать в подзаконный акт», — рассказали ТАСС в МЭР.

Соответствующий показатель предлагается включить в постановление правительства, разработка которого также предусмотрена планом мероприятий реализации концепции развития публичной нефинансовой отчетности. «По результатам полученных замечаний и предложений от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проект постановления будет доработан и направлен на повторное согласование», — отметили в МЭР.