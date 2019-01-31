Фонд развития моногородов запустил программу финансирования инвестиционных проектов, в рамках которой предприятия, реализующие проекты в моногородах России, смогут получить займы с нулевой процентной ставкой. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель председателя «ВЭБ.РФ», гендиректор фонда Ирина Макиева.

«Мы запустили программу — займы под 0% годовых. Фонд начнет принимать заявки от бизнеса с 15 марта. Так как сумма займа под 0% не превысит 250 миллионов рублей, среди получателей большинство предприятий будет из сектора малого и среднего бизнеса», — сказала Макиева.

По ее словам, решение было принято 3 декабря 2018 года на заседании наблюдательного совета фонда, председателем которого является министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«В бюджете фонда на новые инвестпроекты в 2019 году у нас заложено 1,3 миллиарда рублей. Мы полагаем, что во втором квартале 2019 года мы получим много заявок от предпринимателей, и этот объем ресурса закончится. Далее у нас есть возможность запросить у Минэкономразвития дополнительное финансирование, мы на это рассчитываем, потому что уверены в успехе проекта», — отметила Макиева.

Она добавила, что предприятиям — участникам проекта необходимо заплатить за гарантию банка, которую требует фонд, порядка 2,5—3% от суммы займа. Стоимость гарантии Корпорации малого и среднего предпринимательства составляет 0,75% годовых от суммы займа.