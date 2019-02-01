Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался за более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах.

«Надо использовать и национальные валюты шире во взаимных расчетах, хотя по многим позициям мы достигли уже очень приличного уровня», — сказал он, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

По данным Медведева, за первые десять месяцев 2018 года внутрисоюзная торговля выросла почти на 12%, причем преимущественно за счет увеличения товарной массы. При этом объем торговли с внешними партнерами увеличился на 21%. Однако Медведев обратил внимание на то, что эти цифры не отражают реальные изменения в объемах перемещаемых товаров и структуру товарооборота.

Российский премьер призвал наращивать взаимную торговлю, чтобы на потребительском рынке появилось больше товаров, сделанных в странах ЕАЭС.