Правительство признало утратившим силу пункт постановления от 12 июля 2017 года, согласно которому для инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР государственной управляющей компанией «ВЭБ.РФ» ценные бумаги должны иметь кредитный рейтинг не ниже «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале, присвоенный рейтинговым агентством АКРА.

Согласно июльскому постановлению, бумаги, имеющие рейтинги только иностранных рейтинговых агентств, должны быть проданы в течение 36 месяцев со дня вступления в силу постановления.

При этом, согласно постановлению правительства от 8 сентября 2018 года, ценные бумаги, в которые вкладываются средства пенсионных накоплений, должны иметь рейтинг не ниже уровня «А-(RU)» агентства АКРА либо не ниже уровня «ruA-» агентства «Эксперт РА».

Как сказал ТАСС директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин, существует проблема с переходом российского корпоративного сегмента на национальные рейтинги.

«Регионы, банки, финансовые институты более-менее перешли на национальные рейтинги. А с корпоративным сегментом ситуация оказалась куда более сложной — это в основном частный бизнес, и там у государства нет таких рычагов воздействия, чтобы стимулировать их переходить на национальные рейтинги. Плюс основные заимствования корпоратов происходят на зарубежных площадках, для них российский рынок не такой интересный, а значит, им нужно иметь рейтинги «большой тройки» международных агентств», — поясняет эксперт.

Стоимость чистых активов под управлением ГУК на 31 декабря составляла 1,718 трлн рублей. «ВЭБ.РФ» управляет средствами около 36 млн будущих пенсионеров.