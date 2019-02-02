Грубое отношение к своим подчиненным практикуют, по оценкам Высшей школы экономики, около половины руководителей в частных и государственных компаниях России — в той или иной степени 56% опрошенных сталкивались с этим явлением. Чаще всего сотрудников принуждают к неквалифицированной работе, внезапным нововведениям и «публичным поркам». Потери от этого стиля менеджмента для экономики России можно оценить в 2 млрд долларов в год — в мире уже научились оценивать потери в производительности труда, расходы на медицинскую и психологическую помощь наемному персоналу компаний и потери компаниями квалифицированных кадров, пишет «КоммерсантЪ» .

«Враждебное» поведение руководителя (ВПР) может наносить ущерб как экономике фирмы, в которой он работает, так и экономике страны в целом. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики, изучив опросы сотрудников российских государственных и частных предприятий.

Под «враждебным» поведением в исследовании подразумеваются регулярные практики унижения, подавления подчиненных и проявление оскорбительного и грубого отношения к ним. Этот список, однако, не включает в себя физическое или сексуальное насилие, которое можно пресекать по Уголовному кодексу, — речь идет о результатах применения управленческого стиля, в российском праве прямо не криминализуемого и, очевидно, считающегося в российском обществе субвариантом нормы.

Как следует из данных работы, с ВПР в той или иной степени сталкивались 56% опрошенных. Чаще всего сотрудников принуждали делать рутинную и неквалифицированную работу (с этим сталкивались 24% респондентов), ставили их перед фактом нововведений, касающихся работников, без предварительного обсуждения с ними (23%), устраивали «публичные порки» (22%), обманывали (19%) и игнорировали их мнения и инициативы (19%). Наиболее частой реакцией на враждебное поведение становятся желание сменить работу (33%) или конкретные шаги по поиску новой (27%). Пятая часть оскорбленных занимает выжидательную позицию, еще 19% обращались за поддержкой к третьим лицам, а 16% старались в ответ меньше работать.

Сотрудники компаний объясняют такое поведение начальства тремя основными причинами: желанием продемонстрировать власть, неумением общаться с подчиненными и особенностями характера. Чаще всего упоминают проявления ВРП респонденты-женщины, начальниками которых также являются женщины.