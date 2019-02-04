Правительство РФ утвердило концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019—2024 годах. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Концепция содержит 12 разделов. В документе предусматриваются, в частности, действия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы РФ; внедрению в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности; совершенствованию системы государственных программ и внедрению принципов проектного управления; улучшению системы управления налоговыми расходами; совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; совершенствованию форм и методов государственного управления; совершенствованию механизмов управления федеральным имуществом.

«В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов планируется внедрение в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов. При этом под обзорами бюджетных расходов понимается систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор и реализацию наиболее приемлемого из них», — отмечается в документе.

